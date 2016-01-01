يتسبب نقص السوائل فى رمضان فى العديد من المشاكل الصحية، أبرزها الشعور بالدوار وجفاف الجسم.
وأكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في برنامج "هيلثي" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يمكن تعويض نقص السوائل فى رمضان بعدة طرق.
وقالت إنه منذ بدء الإفطار والسحور يجب الحفاظ على تناول أربع لترات من الماء لمنح الجسم الترطيب الكافى.
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التعليقات على هيلثى.. حيل سريعة لتعويض نقص السوائل فى رمضان.. فيديو
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