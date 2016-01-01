بذور مذهلة لضبط السكر في رمضان

يحتاج مرضى السكر فى رمضان الاهتمام أكثر بنظامهم الغذائى خاصة وأن مريض السكرى يتعرض في رمضان لبعض المضاعفات الصحية التى تزيد من حالته سوءا إذا لم ينتبه لصحته ونوعية الطعام لكي يصوموا بشكل آمن.
صيام آمن فى رمضان
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك نصائح يجب أن يتبعها مرضى السكري، لكي يصوموا بشكل آمن أبرزها الالتزام بتناول الأنسولين قبل تناول الطعام و لا يجب تخطي وجبة السحور، وتأخيرها قدر الإمكان وتناول 8 أكواب من السوائل الخالية من السكر ومراقبة مستويات السكر باستمرار عبر قياس نسبة السكر في الدم وإذا شعر مريض السكر بالدوخة خلال فترة الصيام عليه إنهاء صيامه على الفور.
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