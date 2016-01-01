يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

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أضرار الأفراط من تناول الكافيين


كشف الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي وتحليل الشخصية، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد أبرز الأضرار التي يمكن ان تصيب الجسم بسبب الإفراط فى تناول الكافيين.

وأوضح الدكتور إبراهيم، أن العديد من الأشخاص يتناولون الكافيين لدرجة الأدمان، وأن الكثير منهم لا يهدؤن إلا بتناول كوب من الشاى أو القهوة لأحتوائهما على مادة الكافيين.

وتابع: أن الجسم يعتاد على تناولهم، ويعمل الجهاز العصبى على إرسال إشارات عند الحاجة لتناول كوب من الشاى أو القهوة مثلما اعتاد الجسم.

وأردف عبد الرشيد، بأن تناول الشاى والقهوة بكميات كبيرة يمكن أن يسبب امراض عقلية، وهلاوس، ولذلك يجب الحد من تناول الشاى والقهوة، وعدم تخطى الحد المسموح به لتجنب الإصابة بالأضرار العقلية والأضطرابات

المصدر: elbalad

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