طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو

تحتار العديد من السيدات حول قائمة الإفطار اليومية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل ورقة اللحمة بخطوات سهلة على طريقة الشيف توتا مراد من خلال برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على قناة صدى البلد
المكونات
شرائح بفتيك
فلفل ألوان
بصل
ثوم مفروم
ملح وفلفل
بهارات لحمة
قرفة
جنزبيل
كزبرة ناشفة
مكعب مرق
زيت وزبدة
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