طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو



ورقة اللحمة ورقة اللحمة

تحتار العديد من السيدات حول قائمة الإفطار اليومية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل ورقة اللحمة بخطوات سهلة على طريقة الشيف توتا مراد من خلال برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على قناة صدى البلد



المكونات

شرائح بفتيك

فلفل ألوان

بصل

ثوم مفروم

ملح وفلفل

بهارات لحمة

قرفة

جنزبيل

كزبرة ناشفة

مكعب مرق

زيت وزبدة



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طريقة التحضير- قومى بتتبيل اللحمة بالملح والفلفل والبهارات، والقليل من الزيت ثم تشوح على النار بمكعب زبدة- ثم قومى بتتبيل الخضار والفلفل الألوان بالملح الفلف والثوم- أضيفى اللحمة والخضار فى ورق المونيوم، وزبدة ثم ضعيها فى صينية وأغلقيها بأحكام.- ضعى الصينية فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تنضج