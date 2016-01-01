اسرار ايتوال.. طريقة عمل كنافة بالكوكالا .. فيديو



كنافة بالكوكالا كنافة بالكوكالا

الكنافة من اشهر حلويات رمضان التي تحاول ربة المنزل تقديمها بطرق مختلفة، وقدمت اليوم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكنافة بالكوكاكولا وهذه الطريقة كانت قدمها " ايتوال العام الماضي



مقادير كنافة بمهلبية الكولا

كنافة محمرة سمنة شربات ثلاثة أرباع كوب جبن كريمي كولا 3 ملاعق كبيرة كريم كراميل بودرة 3 ملاعق كبيرة كريم شانتي بودرة للمهلبية2 كوب كولا 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة كاسترد للتقديمصوص كراميل صوص شوكولاتة



طريقة تحضير كنافة بمهلبية الكولا

* تحمر الكنافة في سمن على النار ثم يضاف لها بعض الشربات على النار

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* تذاب النشا والكاسترد في القليل من الكولا* ترفع الكولا على النار ثم يضاف خليط النشا والكاسترد مع الاستمرار في التقليب حتى يثقل القوام ثم ترفع وتترك لتبرد تمامًا* خفق بودرة الكريم شانتي مع بودرة الكريم كراميل مع القليل من الكولا* تضاف الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخفق* تضاف بعض من مهلبية الكولا لخليط الكريم كراميل وتخفق