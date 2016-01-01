اسرار ايتوال.. طريقة عمل كنافة بالكوكالا .. فيديو

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كنافة بالكوكالا

الكنافة من اشهر حلويات رمضان التي تحاول ربة المنزل تقديمها بطرق مختلفة، وقدمت اليوم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكنافة بالكوكاكولا وهذه الطريقة كانت قدمها " ايتوال العام الماضي

مقادير كنافة بمهلبية الكولا
كنافة محمرة سمنة شربات ثلاثة أرباع كوب جبن كريمي كولا 3 ملاعق كبيرة كريم كراميل بودرة 3 ملاعق كبيرة كريم شانتي بودرة للمهلبية2 كوب كولا 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة كاسترد للتقديمصوص كراميل صوص شوكولاتة

طريقة تحضير كنافة بمهلبية الكولا
* تحمر الكنافة في سمن على النار ثم يضاف لها بعض الشربات على النار

* تذاب النشا والكاسترد في القليل من الكولا

* ترفع الكولا على النار ثم يضاف خليط النشا والكاسترد مع الاستمرار في التقليب حتى يثقل القوام ثم ترفع وتترك لتبرد تمامًا

* خفق بودرة الكريم شانتي مع بودرة الكريم كراميل مع القليل من الكولا

* تضاف الجبن الكريمي مع الاستمرار في الخفق
* تضاف بعض من مهلبية الكولا لخليط الكريم كراميل وتخفق

المصدر: elbalad

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