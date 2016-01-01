طبيبة تكشف مخاطر اللون الأخضر في البطاطس والباذنجان

يظهر لون أخضر في بعض المحاصيل مثل البطاطس والباذنجان والطماطم، وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ان اللون الأخضر هو مادة الكلوروفيل التي يستخدمها النبات لعمل التمثيل الضوئي وهي مادة ليس لها أضرار على الصحة .
لكن مادة الكلوروفيل دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات بشكل طبيعي تدعى السولانين وهو نوع من السموم الطبيعية في الأغذية تفرزها بعض النباتات كآلية دفاع ضد الفطريات والآفات.
السولانين طبقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يتسبب في آثار صحية ضارة وأن تطرح مخاطر وخيمة تهدد صحة البشر والماشية. وبعض هذه السموم قد يكون شديدا.
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