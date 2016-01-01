تعد الحموضة من اشهر المشاكل الشائعة بين المصريين بصفة عامة وفى رمضان بشكل خاص نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل النوم عقب تناول الطعام والاكثار من الكفايين والحلويات.
وذكر موقع " food.ndtv" ان هناك بعض الاطعمة التى تساعد فى الوقاية من الحموضة لكن ليست جميعها تحمل مذاق طيب ما يجعل الافراد لا يستطيعون الانتظام عليها لفترة طويلة.
وأوضح أن من افضل الاطعمة الغنية بالفوائد الصحية للجهاز الهضمى والعصبي والقلب والبشرة والشعر هى الموز كما انه فعال فى الوقاية من الحموضة وعسر الهضم.
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التعليقات على للوقاية من الحموضة.. احرص على تناول هذه الفاكهة يوميا
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