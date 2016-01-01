للوقاية من الحموضة.. احرص على تناول هذه الفاكهة يوميا



للوقاية من الحموضة للوقاية من الحموضة

تعد الحموضة من اشهر المشاكل الشائعة بين المصريين بصفة عامة وفى رمضان بشكل خاص نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مثل النوم عقب تناول الطعام والاكثار من الكفايين والحلويات.



وذكر موقع " food.ndtv" ان هناك بعض الاطعمة التى تساعد فى الوقاية من الحموضة لكن ليست جميعها تحمل مذاق طيب ما يجعل الافراد لا يستطيعون الانتظام عليها لفترة طويلة.



وأوضح أن من افضل الاطعمة الغنية بالفوائد الصحية للجهاز الهضمى والعصبي والقلب والبشرة والشعر هى الموز كما انه فعال فى الوقاية من الحموضة وعسر الهضم.

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يحتوي الموز على مضادات الحموضة الطبيعية التي تكون بمثابة حاجز ضد ارتجاع الحمض للمعدة مرة أخرى ، وهذا هو أبسط علاج منزلي للتخلص من الحموضة.تناول موزة واحدة كل يوم فعال في الوقاية من الحموضة والشعور بمشاكل المعدة والجهاز الهضمي.