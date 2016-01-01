الفكرة العامة وراء قانون البراءات وحقوق التأليف والنشر هي أنه يجب إعتبار من ابتكرها أو توصل إلى فكرتها على أنه مُنشئها أو مخترعها. ومع ذلك، ماذا لو لم يكن المُبتكر إنسانًا؟ ماذا لو تم بالفعل إنشاء فكرة لمنتج أو خدمة أو إختراع بواسطة حاسوب، مثل الذكاء الاصطناعي؟
في حين لا تزال الأنظمة القانونية في البلدان الأخرى غير واضحة، فمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية على الأقل لا يعتبر الذكاء الإصطناعي مُبتكرًا من الناحية القانونية. ويستند هذا إلى طلبات لبراءات إختراع تم تقديمها إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي تشمل مصباح يدوي للطوارئ وحاوية مشروبات مُتغيرة الشكل، تم إنشاؤها بواسطة ذكاء إصطناعي يُدعى DABUS.
قدمت Artificial Inventor Project طلبات تسجيل براءات الإختراع هذه نيابة عن مُبتكر الذكاء الإصطناعي DABUS، الباحث Stephan Thaler، وتُجادل بأن هذا الأخير نفسه لا يملك أي خبرة في هذه الأنواع من المنتجات، ولم يكن بإمكانه التوصل إلى أفكار براءات الإختراع هذه بنفسه، وبالتالي ينبغي أن تُنسب براءات الإختراع هذه إلى الذكاء الإصطناعي DABUS.
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التعليقات على المكتب الأمريكي للبراءات والعلامات التجارية يرفض قانونيا تصنيف الذكاء الإصطناعي كمُبتكر
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