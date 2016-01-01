

علاج كورونا بالبلازما.. نتائج مبشرة في مصر وحالات شفاء في دولتين علاج كورونا بالبلازما.. نتائج مبشرة في مصر وحالات شفاء في دولتين

مجهودات كثيرة تبذل في الشهور الأخيرة، لاكتشاف حل أو إيجاد طريقة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي جاء آخرها علاج المصابين بـ"بلازما المتعافين المناعية".



وتعتمد طريقة العلاج بـ"بلازما المتعافين"، على الحصول على البلازما الخاصة بالمتعافين من الفيروس، بعد 3 أسابيع من تأكد شفائهم تمامًا، وحقن مريض كورونا بها، بعد التأكد من صلاحيتها.



نتائج مبشرة، حققتها طريقة العلاج بـ"بلازما المتعافين"، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي:

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شفاء حالتين في تركيا والعراق.. ونتائج مبشرة في مصرتحدثت هالة زايد وزيرة الصحة، عن بلازما المتعافين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع عمرو أديب، قائلة: "في حالتين استجابوا بشكل كبير للعلاج ببلازما المتعافين، وهنعلن عن النتائج ونتبادلها مع العالم وهنكبر القاعدة ونستدعي كثير من المتعافين".مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، علق على الأمر، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، موضحًا: "البلازما تحتوي أجسامًا مناعية من المتعافين من المرض ضد فيروس كورونا، وهي إحدى الوسائل التي تستخدم لرفع مناعة الجسم ومقاومته لكورونا، ومصر لديها القدرة العلمية، الطبية، والبحثية لتطبيق هذا الأمر في كل مستشفيات الجمهورية".في الخارج، فإن الطريقة نفسها أثبتت فعاليتها في دولتين، أعلنا شفاء حالات بعد العلاج بـ"بلازما المتعافين".أعلنت تركيا، في السادس عشر من أبريل الماضي، شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ"البلازما المناعية".وأعلن مدير عام صحة السليمانية بالعراق، في الثامن عشر من أبريل، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق.كما أشار الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، أن بعض الدراسات أجريت في هونج كونج على 80 مريضًا، حيث تعافى المرضى، و58% شفيوا نتيجة تلقيهم هذا العلاج.