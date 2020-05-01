

ماذا تعرف عن وثيقة تأمين المعاش؟ ماذا تعرف عن وثيقة تأمين المعاش؟

يمكن الاستفادة من وثيقة تأمين المعاش كأداة من أدوات شبكات الأمان الاجتماعى، التى تعمل على دعم أسر محدودى الدخل بعد وصول رب الأسرة لسن المعاش، وانخفاض دخله مقارنة بما كان يحصل عليه أثناء عمله قبل التقاعد، والتى تمكنه من الحصول على ما يعرف بالمعاش التكميلى لمساعدته فى تلبية احتياجاته المعيشية.



ويمكن لأى شخص بشرط ألا يقل السن عن 20 سنة عند بدء التأمين وألا يزيد السن عن 50 سنة أن يشترى الوثيقة، ويختار العميل بداية صرف المعاش له من سن 55 أو 60 أو 65 ويصرف مدى الحياة وبحد أدنى 15 سنة للورثة ويقدر قسط الوثيقة على حسب سن المؤمن و المعاش الذى يرغب فيه المؤمن والسن الذى يصرف فيه المعاش، حيث يحدد مثلا القسط 32 جنيها شهريا لو رغب فى معاش شهرى 100 جنيه عند الاشتراك فى سن 35 ليحصل على المعاش عند سن الـ60، ويرفع القسط إلى 320 جنيها فى حالة الرغبة فى معاش 1000 جنيه وكل فرد حسب احتياجاته .





وللوثيقة مزايا كبيرة أولها فى حالة الوفاة قبل استكمال باقى أقساط الوثيقة والوصول إلى سن صرف المعاش، وتقوم شركة التأمين بالصرف للورثة مدة سنة معاش مرة واحدة، ثم تصرف الشركة لهم شهريا المعاش المتفق عليه بحد أدنى 15 سنة، وثانيا لو سدد المؤمن عليه آخر قسط وبالتالى وصل إلى سن المعاش يصرف له المعاش مدى حياته بزيادة 5%سنويا لمدة 15 سنة ثم يثبت له بعد ذلك مدى الحياة، ولو توفى يصرف للورثة معاش لمدة 15 سنة ناقص الفترة التى صرف فيها للمؤمن عليه خلال فترة حياته منذ بلوغه سن المعاش .



كما يستطيع العميل اختيار طريقة السداد التى تتناسب مع ظروفة سنويا او نصف سنوى او ربع سنوى وحتى شهريا ، وفى حالة تعثر المؤمن عليه لظروف خارجة عن إرادته يتم تقليل القسط وبالتالى تقليل المعاش، ولكن فى حالة طلب العميل تصفية الوثيقة قبل المدة المحددة يوجد جدول يوضح قيمة التصفية فى كل سنة من الوثيقة .