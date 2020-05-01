

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 3 مايو تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 3 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، بداية تعاملات الأحد 3 مايو 2020، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتراجعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الخميس الماضي، بشكل كبير وفقد عيار الذهب نحو 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 740 جنيها، وعيار 18 نحو 634 جنيها، وعيار 24 نحو 846 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5920 جنيها.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحاوتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.