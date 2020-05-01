تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 3 مايو

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، بداية تعاملات الأحد 3 مايو 2020، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الخميس الماضي، بشكل كبير وفقد عيار الذهب نحو 13 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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