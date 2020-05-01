تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليهبط بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة.
كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 231.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 225.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه.
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التعليقات على البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم
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