البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

صورة الخبر: البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم
البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليهبط بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة.

كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.89%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 231.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 225.5 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم يرجع إلى تأثرها بالبورصة الأمريكية والتي شهدت هبوطا الجمعة الماضية، بالإضافة إلى هبوط بعض أسهم الأفراد بعد ارتفاعها بنسب كبيرة خلال الجلسات السابقة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10554 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.


المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البورصة تهوي 3.3% بنهاية تعاملات اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63003

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager