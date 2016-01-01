وزير التعليم: معلم الفصل لن يصحح أبحاث طلابه.. وسنتولى مسئولية فرز 15 مليون بحث



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستقوم بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج 15 مليون مشروع بحثي لكل السنوات الدراسية لطلاب النقل والإعدادية والدمج والمنازل وأبناؤنا في الخارج.



وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه لن يصحح معلم الفصل أبحاث طلابه، لضمان نزاهة التصحيح بحيث يأخذ كل طالب حقه في التقييم.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهة عملية استلام الأبحاث الورقية من الطلاب وأولياء أمورهم بحيث لا تتعرض للتلاعب أو الضياع.

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وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من أولياء الأمور، عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب نصه كالتالي : بالنسبة لتسليم المشروع الورقي هل سيكون مكتوبا بخط اليد أم على الكمبيوتر.وعلى الفور حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار قائلا : كما تريدون ، ولكن الأفضل الإعداد الإلكتروني والتسليم الإلكتروني.وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.