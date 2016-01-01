طلاب الصف الثاني الثانوي: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر ومن المنهج

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طلاب الصف الثاني الثانوي

عبر طلاب الصف الثاني الثانوي، عن سعادتهم وارتياحهم من مستوى أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي أداه الطلاب اليوم إلكترونيا على منصة الامتحان من المنازل.

حيث قال طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحان كان سهلا، ولا يحتاج إلى وقت طويل لحله، وجميع الأسئلة كانت مباشرة، وراعى الامتحان جميع الفروق الفردية بين الطلاب، ولم يخرج أي سؤال المنهج المدروس.

وكان قد أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.

المصدر: elbalad

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