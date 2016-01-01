جامعة أسيوط تدعو طلابها بضرورة الإسراع في تفعيل بريدهم الأكاديمي

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دعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أبناءه من طلاب الجامعة بضرورة الإسراع فى تفعيل البريد الأكاديمي الخاص بهم والذي تتيحه الجامعة لكل طلابها، وذلك لاستخدامه خلال المرحلة القادمة في امتحانات نهاية العام وتسليم الأبحاث المقررة لهم إجرائها، وذلك في الكليات التي اختارت التقارير البحثية كبديل للامتحانات التحريري لنهاية العام الجامعي 2019/ 2020.



وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن إدارة الجامعة حريصة على إجراء حصر كامل لطلابها لتحديد نسبة الطلاب الحاصلين بالفعل على البريد الأكاديمي الخاص بهم وكلمة المرور الخاصة بهم وحصر النسبة المتبقية منهم التي لم تفعل بريدهم الإلكتروني بعد على موقع الجامعة، وذلك لبحث سبق الدعم المقترح تقديمها لهم.



وأضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بالفعل منذ بداية العام الجامعى الحالي كانت الجامعة حريصة على تسجيل بريد إلكتروني لجميع طلابها بالكليات العلمية والنظرية وذلك باسم الطالب ورقمه القومي، مشيرًا إلى أن أي طالب يمكنه مراجعة تفعيل بريده الإلكتروني، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لجامعة أسيوط وذلك على الرابط التالي http://www.aun.edu.eg/

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ثم المرور إلى رابط خدمة الطلاب واتباع التعليمات الموضحة على الموقع لتفعيل البريد الأكاديمي الخاص به.وأوضح الدكتور ممدوح فاروق مدير وحدة الخدمات التكنولوجية أنه على الطالب إدخال رقمه القومي فقط على رابط خدمة الطلاب وسوف يظهر له بريده الأكاديمي ورقمه السري ويمكن للطالب الذي يواجه أي مشكلة في تفعيل بريده إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للوحدة والموضح على موقع الجامعة.