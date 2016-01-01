لأوائل الخريجين.. 90 منحة استثنائية تقدمها أكاديمية البحث العلمي

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الأحد، عن فتح باب التقدم لـ 90 منحة استثنائية موجهة من منح برنامج علماء الجيل القادم لعام 2020، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل د."فاروق الباز".



وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في بيان، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية تسخر كل إمكانياتها للمعاونة في بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وتأتي المنح المعلن عنها ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022، والتي تركز على نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابه في إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية، ووافق عليها مجلس الأكاديمية الأخير فى جلسته رقم 175 بتاريخ 10 مارس.

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والجديد فى هذه الدورة الاستثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم أن تنفيذ المنحة سيتم فى ديوان عام الأكاديمية بالقصر العيني والمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والاعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات بالتعاون مع الجامعات المصرية.وذكر أن مجالات المنح تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الاساسية وعلوم الصدارة والعلوم البينية وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية، والتى تحتاج إلى درجة عالية من المهارة والعلم من أجل التطوير والمنافسة، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التى تواجه المجتمع في الزراعة والبيوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة والمياة والغذاء والبيئة وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلوم الاجتماعية والانسانية والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرالى وإنترنت الأشياء والاستثمار والتسويق التكنولوجى.وأشار إلى أن الهدف من هذه الدورة الاستثنائية هو تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة متميزة بنظام المنح، وهو التوجه الأول من نوعه فى المؤسسات الحكومية ولكنه معمول به فى دول العالم المتقدمة.وفي هذا السياق أوضحت الدكتور ميريت رستم، مدير برنامج علماء الجيل القادم بأكاديمية البحث العلمى ان "برنامج علماء الجيل القادم" هى أحد أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين، محددة الأهداف والموضوعات، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية للمنح الاستثنائية حوالي 9 ملايين جنيه.وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها 2000 جنيه شهريًا و36 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث والتدريب، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي بتكلفة عشرة آلاف جنيهًا لتأهيل شباب الباحثين في المهارات العامة والمتخصصة وبالتالى تبلغ القيمة الاجمالية للمنحة الواحدة حوالى 106 آلاف جنيه.وأضافت أن التقدم للمنحة يبدأ من الغد 4 مايو وحتى 1 يوليو 2020 من خلال موقع الأكاديمية فقط www.asrt.sci.eg