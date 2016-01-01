وزير التعليم: نناشد طلاب الأول والثاني الثانوي بالمواظبة على تسجيل حضورهم للامتحانات عبر هذا الرابط



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يناشد جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالمواظبة طوال فترة الامتحانات الإلكترونية الحالية التي يتم على أساسها تقييمهم في نهاية العام الدراسي الحالي، بالدخول على رابط تسجيل الحضور الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم، بعد كل امتحان.



ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تسجيل حضور الاختبار يوميًا وتسجيل شكوى أثنـاء الاختبار ، من خلال الضغط هنا



وبمجرد الدخول على الرابط لابد للطالب من اتباع الخطوات التالية :

- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم ، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار )

- حدد الصف ( الصف الاول الثانوي ، او الصف الثاني الثانوي )

- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار (كود الطالب)

- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار

- اضغط تسجيل دخول

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ودخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظاتالقاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءأما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًاالشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروحوأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jspوقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.