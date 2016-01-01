السيسي يوجه باستمرار العمل بالمشروعات القومية مع تطبيق أعلى درجات الوقاية للعاملين



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى في ضوء تداعيات فيروس كورونا.



ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات القومية مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.