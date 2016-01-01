دخل معتقلو تنظيم داعش الإرهابي في سجن بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا في عصيان، حسبما أفادت "شبكة سكاي نيوز".
فيما ذكرت وسائل غعلام سورية ان عناصر داعش المعتقلين في سجن الصناعة في الحسكة دخلوا في حالة من التمرد والعصيان، وسط تحليق لطيران التحالف الدولي في المنطقة.
بينما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة هروب لإرهابيي داعش من داخل السجن.
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التعليقات على تمرد معتقلي داعش داخل سجن الحسكة في سوريا
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