تمرد معتقلي داعش داخل سجن الحسكة في سوريا

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سجن الحسكة في سوريا

دخل معتقلو تنظيم داعش الإرهابي في سجن بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا في عصيان، حسبما أفادت "شبكة سكاي نيوز".

فيما ذكرت وسائل غعلام سورية ان عناصر داعش المعتقلين في سجن الصناعة في الحسكة دخلوا في حالة من التمرد والعصيان، وسط تحليق لطيران التحالف الدولي في المنطقة.

بينما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة هروب لإرهابيي داعش من داخل السجن.

وارسل الاتحاد الدولي لمحاربة داعش تعزيزات عسكرية إلى شرق سوريا للسيطرة على الوضع.

ونفذ التنظيم الإرهابي عددًا كبيرًا من الهجمات في المدن العراقية والسورية خلال الفترة الماضية، أبرزها الهجوم الذي راح ضحيته 10 من الحشد الشعبي في العراق.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تنظيم داعش نفذ ما يزيد على 150 هجومًا إرهابيًا خلال أبريل فقط.

المصدر: شبكة سكاي نيوز

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