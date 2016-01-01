الشهر العقاري: عودة الخدمات مشروطة بتعقيم الموظفين وكمامة المواطنين.. فيديو

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الشهر العقاري

قال الدكتور محمد عبدالظاهر، مدير مكتب توثيق الأهرام، إن العمل بمكاتب الشهر العقاري وفقا لقرارات رئاسة الوزراء تم بالفعل من الأسبوع الماضي، بفتح 6 خدمات فقط.

وأضاف، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه تم فتح خدمات التوكيلات الخاصة بأنواعها، وعقود بيع السيارات بدءًا من هذا الأسبوع.

وأوضح مدير مكتب توثيق الأهرام، أنه سبق وتم فتح خدمات إثبات تواريخ عقود الإيجار، محاضر فتح وإغلاق الوصايا، والتوكيلات الخاصة بالمعاش، والإقرارات ومحاضر التصديق على الدفاتر التجارية من الأسبوع الماضي، وبهذا بداية من هذا الأسبوع يتم فتح الشهر العقاري باب معاملات مختلفة للخدمات التي يقدمها.

وأكد الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير في كل مكاتب الشهر العقاري إلى جانب الموظفين، مع الحرص على تقديم الخدمات بشكل سريع وسلس لتجنب الاختلاط وتكدس المواطنين.



وأشار إلى أنه من الممكن ان يفرض الشهر العقاري على المواطنين ضرورة ارتداء الاقنعة الطبية لدخول المكاتب الخاصة بهم مثل ما قامت به بعض الجهات.

المصدر: elbalad

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