بعد ارتفاع حصيلة إصابات كورونا.. الجزائر تعيد إغلاق المحال والأنشطة التجارية

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم، الأحد، إعادة إغلاق عددا من المحالة والأنشطة التجارية نظرا لعدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، قرر والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة منع ممارسة عدد من الأنشطة التجارية في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء في البيان أنه "حرصا على سلامة صحة المواطنين وفي إطار التفعيل المستمر لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستمر وعلى إثر تسجيل إخلال بالاحتياطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على النتائج المحققة على الصعيد الصحي والوبائي قرر والي ولاية الجزائر إغلاق عدد من الأنشطة التجارية".
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