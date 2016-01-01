رغم عودة بعض فرق الدوري الإيطالي للتدريبات، أشار تقرير إلى أن هناك احتمالية لقيام رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بإلغاء البطولة.
وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن كونتي قد يعلن في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المقبل إلغاء البطولة، رغم تصويت أنديتها لاستكمالها.
إيطاليا هي ثالث أكثر دولة شهدت وفيات بسبب فيروس كورونا الذي أوقف النشاط منتصف مارس الماضي، حيث حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخصا، وأصاب عددا يفوق الـ200 ألف.
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التعليقات على تقرير: رئيس الوزراء قد يعلن إنهاء الدوري الإيطالي يوم الأربعاء
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