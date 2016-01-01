تقرير: رئيس الوزراء قد يعلن إنهاء الدوري الإيطالي يوم الأربعاء

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الدوري الإيطالي

رغم عودة بعض فرق الدوري الإيطالي للتدريبات، أشار تقرير إلى أن هناك احتمالية لقيام رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بإلغاء البطولة.

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن كونتي قد يعلن في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المقبل إلغاء البطولة، رغم تصويت أنديتها لاستكمالها.

إيطاليا هي ثالث أكثر دولة شهدت وفيات بسبب فيروس كورونا الذي أوقف النشاط منتصف مارس الماضي، حيث حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخصا، وأصاب عددا يفوق الـ200 ألف.

وقد يماثل القرار الإيطالي المتوقع من قبل الصحافة، قرار هولندا التي ألغت الدوري دون تحديد بطل أو هابطين، أو قرار فرنسا التي منحت لقب البطولة لمتصدرها باريس سان جيرمان وهبوط ثلاثي القاع وقت توقف البطولة.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بـ63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو، قبل 12 جولة من انتهاء البطولة.

المصدر: في الجول

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