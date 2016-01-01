شدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة على جاهزية الاتحاد لاستئناف النشاط الكروي في مصر مرة أخرى إذا قررت الحكومة ذلك.
وقال جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "جلسة اللجنة الخماسية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت ليطمئن على استعدادات اتحاد الكرة لعودة نشاط كرة القدم إذا قررت الدولة ذلك".
وأضاف "إذا قررت الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الرياضة عودة النشاط الكروي مرة أخرى، سيكون اتحاد كرة القدم جاهز تماما لذلك".
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التعليقات على نائب رئيس اللجنة الخماسية: مستعدون لعودة الدوري إذا قررت الدولة ذلك
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