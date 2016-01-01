نائب رئيس اللجنة الخماسية: مستعدون لعودة الدوري إذا قررت الدولة ذلك

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صورة الخبر: اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شدد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة على جاهزية الاتحاد لاستئناف النشاط الكروي في مصر مرة أخرى إذا قررت الحكومة ذلك.

وقال جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "جلسة اللجنة الخماسية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كانت ليطمئن على استعدادات اتحاد الكرة لعودة نشاط كرة القدم إذا قررت الدولة ذلك".

وأضاف "إذا قررت الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الرياضة عودة النشاط الكروي مرة أخرى، سيكون اتحاد كرة القدم جاهز تماما لذلك".

وأكمل "درسنا الموقف بشكل كامل وطريقة التدريبات للفريق وكيفية خوض المباريات إذا كان اتجاه الدولة هو عودة كرة القدم".

وواصل "وأيضا وضعنا دراسة لكيفية استئناف البطولات في جدول زمني محدد، وكل ذلك مع اتخاذ اشتراطات معينة للحفاظ على سلامة الجميع".

وأردف "المخاطرة الصحية في كرة القدم قليلة نظرا لأنها تقام في ملاعب مفتوحة ذو مساحات كبيرة وهذا ما أقرته منظمة الصحة العالمية".

وأتم تصريحاته "ولكن إذا كان اتجاه الدولة عدم عودة النشاط الرياضي وإلغاء الموسم سيكون لاتحاد الكرة تصورا آخر".

المصدر: في الجول

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