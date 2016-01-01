بعد 6000 إصابة.. هل نملك أجهزة التنفس الصناعي الكافية لعبور أزمة كورونا؟



أجهزة التنفس الصناعي أجهزة التنفس الصناعي

انقطع التواصل بين "أحمد" وأسرته منذ 4 أيام، حاولوا الاطمئنان عليه من أحد أفراد الفريق الطبي بمستشفى العجمي للعزل، فأبلغهم أحدهم "أنه يخضع لجهاز التنفس الصناعي، لهذا لا يرد عليكم".



لم يصل العالم حتى الآن إلى علاج مؤكد لفيروس "كورونا المستجد"، تتعدد التجارب بين العقاقير واستخدام بلازما الدم، إلا أن أجهزة التنفس الصناعي دائمًا ما تكون الحل الأخير للحالات الأكثر خطورة.



وفي الوقت الذي يتسابق فيه العالم لشراء أكبر عدد من أجهزة التنفس الصناعي، كان ثمة سؤال يطرح نفسه: أين موقع مصر من ذلك السباق؟ وكيف يتم توظيف هذه الأجهزة لإنقاذ حياة الحالات الخطرة من ضحايا فيروس كوفيد - 19؟

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قبل بداية أزمة فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد- 19"، لم تكن مصر في حاجة إلى عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لمحمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرف التجارية، "كل مستشفى مهما كان كبيرًا كان فيه من جهازين لخمسة أجهزة".ومع الأزمة، قامت هيئة الشراء الموحد، بالتعاقد على شراء 500 جهاز تنفس صناعي جديد، من مستوردي الشعبة؛ ليصبح عدد أجهزة التنفس الصناعي في مصر 4500 جهاز، إضافة إلى 1000 جهاز تحت التصليح والصيانة، قد لا يصلح بعضها للعمل مرة أخرى.