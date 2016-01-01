لا تتخلص منها بعد اليوم .. 10 فوائد صحية لنواة البلح

للبلح فوائد عديدة فهو غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الانسان ويمد الجسم بالطاقة ويرفع من قدرة الجهاز المناعي، وكشف موقع boldsky عن فوائد نواة البلح:
- تفتيت الحصوات
- الحد من تليف الكبد
- الوقاية من الفيروسات
- الوقايه من السرطان
- الوقاية من الانيميا ويرفع المناعة
- غني بالالياف الصحية
- يعطي الشعر قوة ولمعان طبيعي
- مسكن لوجع الاسنان
- مقاومة الشيخوخة
- صحة القلب
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