لا تتخلص منها بعد اليوم .. 10 فوائد صحية لنواة البلح

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فوائد صحية لنواة البلح

للبلح فوائد عديدة فهو غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الانسان ويمد الجسم بالطاقة ويرفع من قدرة الجهاز المناعي، وكشف موقع boldsky عن فوائد نواة البلح:

- تفتيت الحصوات
- الحد من تليف الكبد
- الوقاية من الفيروسات
- الوقايه من السرطان
- الوقاية من الانيميا ويرفع المناعة
- غني بالالياف الصحية
- يعطي الشعر قوة ولمعان طبيعي
- مسكن لوجع الاسنان
- مقاومة الشيخوخة
- صحة القلب

المصدر: موقع boldsky

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