لمرضى السكري .. هذه الأدوية تزيد تعرضك للمضاعفات

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مرضى السكري


يعد مرضى السكرى من اكثر الفئات التى تتعرض للكثير من المخاطر والمضاعفات اذا لم ينتبه المريض لصحته جيدا.

في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في تعطيل طريقة عمل الأنسولين أو الإضرار بصحة مرضى السكرى وتعرضهم للاصابة ببعض المضاعفات.

وعرض موقع " niddk" قائمة بأهم الادوية التى تشكل خطورة على مرضى السكرى ، وهى:
•النياسين ، نوع من فيتامين ب 3
•مدرات البول ، وتسمى حبوب الماء
•الأدوية المضادة للنوبات
•أدوية نفسية
•أدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرية ( HIV )
• البنتاميدين .. دواء يستخدم لعلاج نوع من الالتهاب الرئوي
•الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، الربو ، مرض الذئبة ، و التهاب القولون التقرحي
•الأدوية المضادة للرفض ، التي تستخدم للمساعدة في منع الجسم من رفض العضو المزروع
يمكن أن تزيد العقاقير المخفضة للكوليسترول الضار احتمالات التعرض لمضاعفات السكرى او الاصابة به ولكن بنسبة ضئيلة جدا.

المصدر: موقع " niddk"

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