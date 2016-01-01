يحتاج مرضى القلب في الصيام لتناول الاطعمة التى ترفع كفاءة عمل القلب وتزيده صحة وقوة للتمكن من مرور فترة الصيام بأمان.
وتعد الاوميجا 3 من اهم العناصر الغذائية التى تساعد فى رفع كفاءة صحة القلب ومن المعروف انها موجودة فى الاسماك لكن تناوله خلال شهر رمضان يزيد العطش أثناء ساعات الصيام.
وذكر موقع "" onhealth" أن بذور الكتان المطحونة تحتوى على كمية جيدة من أوميجا 3 ، إلى جانب الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.
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التعليقات على لمرضى القلب.. نوع بذور مهمل يزيد من صحته وقوته
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