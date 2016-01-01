هل الإصابة بفيروس كورونا ممكنة عن طريق البعوض؟

قال عالم الأحياء الدقيقة يفغيني بليسوف إن الحشرات الماصة للدم ليست حاملا لعدوى النوع الجديد من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن منطقة الإصابة الرئيسية لـ COVID-19 هي الرئتين وحتى يصاب الجسم بالعدوى، يجب أن تصل جزيئات الفيروس إلى الأغشية المخاطية - الفم والأنف والعينين.
وقال العالم لقناة "زفيزدا": "في الوقت الحالي، لم أر حالات حيث يمكن للحشرات مصاصة الدماء أن تنقل الأمراض التي تؤثر على الرئتين".
ومع ذلك، أضاف بليسوف أن هناك اعتقدات بأن COVID-19 قد يصيب الأوعية الدموية، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن "البعوض يمكن أن يكون حاملًا".
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