

تنظيم الاتصالات يعلن أماكن ضعف خدمات شركات المحمول تنظيم الاتصالات يعلن أماكن ضعف خدمات شركات المحمول

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.



أجرى المركز اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ وتمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.





وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ وتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات Call block، ومعدل عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات Call drop، وجودة الصوت للمكالمات Voice quality فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات Download/Upload Throughput وتحميلها.فيما يلي المدن والأحياء التي تم رصد أنها لا تزال تعاني من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التي ظهر فيها تحسن:لشركة فودافون: تم قياس 80 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (28) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينة الرحاب ومدينتي والتجمع ومدينة نصر 1 و2 والعباسية وشبرا الخيمة والزمالك، وفي الإسكندرية مناطق في شرقالإسكندرية وفي الجيزة منطقة فيصل ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينة وحي وأهمها في القاهرة المعادي والمقطم ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (12) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينتي والعبور والرحاب والتجمع.ولشركة اورانج: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (18) مدينة وحي أهمها في القاهرة الشروق ومدينة نصر 2 والمقطم وفي الاسكندرية مناطق في شرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) مدينة وحي أهمها في القاهرة مدينة العبور.ولشركة اتصالات: تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (20) مدينة وحي أهمها في القاهرة العبور و الرحاب مدينة نصر 2 وعين شمس والمرج والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك والمقطم ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينه وحي وأهمها في القاهرة مدينتي والعبور ومدينة نصر 1 ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) أهمها في القاهرة مدينة العبور وفي الاسكندرية منطقة شرق 2.ولشركة WE تم قياس (80) مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (36) مدينة وحي أهمها في القاهرة العبور والرحاب و مدينة نصر 1 وعين شمس والمرج و العباسية والمنيل وشبرا والزماللك وحلوان والمعادي والمقطم وفي الجيزة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية ومناطق من غرب الاسكندرية ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينة وحي وأهمها في القاهرة العبور ومدينتي ومدينة نصر والمقطم ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (5) مدينة وحي أهمها في القاهرة العبور.ويتضح من التقرير التفصيلي أن معايير خدمات البيانات في الحدود المقبولة لجميع الشركات، وفقاً للترخيص فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة مع تميز شركات أورانج واتصالات في سرعة البيانات Throughput.وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر التقرير لشهر مارس الخاص بجودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ آليات محددة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب قياسات جودة الخدمات المعلنة شهريا، وهي كالآتي:إخطار المشغلين بالأعطال وتحديد أماكنها وأسبابها بفترة كافية قبل نشر التقرير؛ للتعامل مع هذه الأعطال والعمل على حلها وتفادي تكرارها.عقد اجتماعات دورية مع المشغلين على مدار شهر بعد إصدار التقرير للمتابعة والوقوف على إجراءات تحسين الجودة في الأماكن المذكورة بالتقرير.في حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الإرادة، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات تصعيدية بما يضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات بجودة عالية.



