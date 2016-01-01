لمرضى الضغط المرتفع .. نظام غذائي لضبطه خلال أسبوع



لمرضى الضغط المرتفع لمرضى الضغط المرتفع

يعد النظام الغذائي الصحي خط دفاع فعالا لعلاج ضغط الدم المرتفع والوقاية منه وفي الكثير من الحالات يستطيع أن يكون بديلا جيدا عن العقاقير الطبية.



عرضت "جامعة هارفارد" مجموعة من النصائح المبنية على الأدلة العلمية حول النظام الغذائي المثالي لضبط ضغط الدم خلال اسبوع ويجب الاستمرار عليها للحفاظ على ماتم تحقيقه من تقدم فى حالة مريض الضغط المرتفع .



تناول المزيد من الأسماك والمكسرات والبقوليات.

•حاول حرق عدد من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا.

•تناول الخضار والفواكه بدلًا من الوجبات الخفيفة والاطعمة السكرية أو المالحة.

•حدد الخبز والمعرونة والأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض المكرر.

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•تناول الفاكهة بدلًا من شرب عصير الفاكهة.•استخدم الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون والكانولا وفول الصويا والفول السوداني والذرة وزيت القرطم بدلًا من الزبدة أو زيت جوز الهند أو زيت النخيل.•اعتمد على الأطعمة الطازجة أو المجمدة بدلًا من الأطعمة المعلبة والمصنعة.•اختر الأطعمة منخفضة الصوديوم كلما أمكن ذلك ؛ استخدم الأعشاب والتوابل والخل والمنكهات الأخرى منخفضة الصوديوم بدلًا من الملح.•قلل من السعرات الحرارية التي تتناولها إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن.•إذا كنت بحاجة إلى المساعدة ، فقم بتسجيل كل شيء تأكله يومًا بعد يوم لمدة أسبوع. قم بمراجعة هذه المعلومات من قبل اخصائي تغذية.