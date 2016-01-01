لمرضى الضغط المرتفع .. نظام غذائي لضبطه خلال أسبوع

يعد النظام الغذائي الصحي خط دفاع فعالا لعلاج ضغط الدم المرتفع والوقاية منه وفي الكثير من الحالات يستطيع أن يكون بديلا جيدا عن العقاقير الطبية.
عرضت "جامعة هارفارد" مجموعة من النصائح المبنية على الأدلة العلمية حول النظام الغذائي المثالي لضبط ضغط الدم خلال اسبوع ويجب الاستمرار عليها للحفاظ على ماتم تحقيقه من تقدم فى حالة مريض الضغط المرتفع .
تناول المزيد من الأسماك والمكسرات والبقوليات.
•حاول حرق عدد من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا.
•تناول الخضار والفواكه بدلًا من الوجبات الخفيفة والاطعمة السكرية أو المالحة.
•حدد الخبز والمعرونة والأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة بدلًا من الدقيق الأبيض المكرر.
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