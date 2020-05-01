ارتفاع في أسعار الذهب اليوم

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ارتفاع في أسعار الذهب اليوم

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا، اليوم السبت، مقارنة بأسعار، أمس.

وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب، اليوم، سجلت ١٧٠٠ دولار للأونصة، عالمياً، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار٢٤»، ٨٥١ جنيها، في الصاغة المصرية، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٥ جنيها، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٣٨ جنيها، وسجل «عيار ١٤»، ٤٩٦ جنيها للجرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيه.

المصدر: المصرى اليوم

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