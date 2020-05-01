

استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق بداية الأسبوع الثانى لرمضان استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق بداية الأسبوع الثانى لرمضان

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 2-5 - 2020، بداية الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.





وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.8-2.5 بينما أسعار البطاطس . 1.5 - 2.5 جنيهات، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-5 وسعر كيلو البصل يتراوح بين 2.5-7 جنيهات.



وسجل الباذنجان البلدى 2.5-3.5 ، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 2.25-3.5، فيما سجلت الكوسة لتتراوح بيت 3-5 ، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها ، و البسلة لتتراوح بين 4-6.



وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .



وأكد النجيب ان السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.



الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.

