بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن

صورة الخبر: بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن
بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 9 حالات.

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت على مدار الأيام الأربعة الماضية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.

ولفت وزير الصحة الأردني سعد جابر إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التسرع بالانفتاح الاقتصادي السريع وتخفيف إجراءات الحظر وأكدت أن خطر الوباء قائم وبشكل كبير، مضيفا "وردتنا اخبار عن مرضى اردنيين في المنطقة والعالم لا يجدون مكانا في المستشفيات".

وأكد وزير الصحة أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة سواء منع التجمع بعد السادسة أو يوم الجمعة يمكن أن تزيد أو تقل حسب الوضع الوبائي لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي لابقاء الوضع كما هو وتحسينه خاصة على ضوء عودة الالاف من الطلاب الاردنيين قريبا.

المصدر: elbalad

أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7784

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager