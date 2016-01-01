

بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن بعد 4 أيام.. كورونا يعود إلى حصد الأرواح في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 9 حالات.



وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت على مدار الأيام الأربعة الماضية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.



ولفت وزير الصحة الأردني سعد جابر إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التسرع بالانفتاح الاقتصادي السريع وتخفيف إجراءات الحظر وأكدت أن خطر الوباء قائم وبشكل كبير، مضيفا "وردتنا اخبار عن مرضى اردنيين في المنطقة والعالم لا يجدون مكانا في المستشفيات".



وأكد وزير الصحة أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة سواء منع التجمع بعد السادسة أو يوم الجمعة يمكن أن تزيد أو تقل حسب الوضع الوبائي لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي لابقاء الوضع كما هو وتحسينه خاصة على ضوء عودة الالاف من الطلاب الاردنيين قريبا.

