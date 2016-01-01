ارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة لتسجل 38 درجة في الصعيد..فيديو



ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع في درجات الحرارة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو سيظل لطيف علي مدار اليوم، مصحوب بنسمة هواء، تقلل من الأحساس بأرتفاع درجات الحرارة



وأضاف محمود شاهين عبر مداخلة هاتفية لـ التلفزيون المصري، أن الطقس خلال الساعات القادمة سيكون معتدل علي السواحل الشمالية، ويميل للحرارة علي محافظات الصعيد.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية إلي أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتصل لـ 38 درجة علي شمال الصعيد.

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وأوضح شاهين أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة ، تتراوح بين 31 إلي 32 درجة مئوية، و27 درجة مئوية علي السواحل الشمالية.وتابع: أن الملاحة البحرية ستكون خلال الساعات القادمة معتدلة علي سواحل البحر المتوسط، ولكن هناك اضطراب نسبي في خليج السويس والبحر الأحمر، مع أستمرار الشبورة المائية خاصة على الطرق المكشوفة.