قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو سيظل لطيف علي مدار اليوم، مصحوب بنسمة هواء، تقلل من الأحساس بأرتفاع درجات الحرارة
وأضاف محمود شاهين عبر مداخلة هاتفية لـ التلفزيون المصري، أن الطقس خلال الساعات القادمة سيكون معتدل علي السواحل الشمالية، ويميل للحرارة علي محافظات الصعيد.
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية إلي أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، لتصل لـ 38 درجة علي شمال الصعيد.
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التعليقات على ارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة لتسجل 38 درجة في الصعيد..فيديو
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