تعرف على موعد إعلان موضوعات الأبحاث بكليات سوهاج

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قال الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج، 7 مايو المقبل هو اخر موعد لإعلان الطلبات الموضوعات التي يتم تناولها بالرسائل البحثية والقواعد التي لابد الالتزام بها عند عملها، بينما يبدأ الطلاب رفع رسائلهم البحثية كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات، من خلال مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية في الجامعة.



وأشار رئيس جامعة سوهاج إلي أنه لا يوجد درجات فأما النجاح أو الرسوب، كما يوجد للطالب فرصة ثانية في حالة عدم قبوله في المرة الأولى بحيث يكون رأسيا إذا رفض البحث في المرة الثانية.



وقد أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الطلاب ذوي القدرات الخاصة في سنوات النقل سيقدمون أبحاثا مثل زملائهم بينما طلاب السنوات النهائية سينتظرون حتى انتهاء تعليق الدراسة ومن ثم خوض الامتحانات.

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وأضاف أن الجامعة ستبدأ في استقبال الرسائل البحثية على المنصة الإلكترونية، يوم 31/5/2020 كما أقر المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن امتحانات طلاب الفرق النهائية مازالت مؤجلة حتى انتهاء تعليق الدراسة، مشيرًا إلى أن مشاريع التخرج ستقوم الكليات بوضع ضوابط لتسليمها.وفيما يخص الجدل المثار حول طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة بكليات الطب البشري، فقد أكد أنه يتم اتخاذ الاجراءات ذاتها التي تسري على طلاب الفرقة النهائية، وهي الانتظار حتى تعليق الدراسة ومن ثم إجراء الامتحانات.كان الدكتور أحمد عبد العزيز أكد في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تطبيق نظام الأبحاث على جميع فرق النقل بكليات الجامعة، وموضوعات الأبحاث وآليات التعامل مع الأبحاث ستوضع من خلال الاقسام بالكليات وستعتمد من مجلس الجامعة فكل قسم سيحدد موضوع بحثى من المنهج المقرر على الطلاب لضمان الشفافية وعدم وجود ربط بين المذكرات او الكتب والموضوعات التي سيتناولها الطلاب.