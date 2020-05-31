تعرف على موعد إعلان موضوعات الأبحاث بكليات سوهاج

قال الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج، 7 مايو المقبل هو اخر موعد لإعلان الطلبات الموضوعات التي يتم تناولها بالرسائل البحثية والقواعد التي لابد الالتزام بها عند عملها، بينما يبدأ الطلاب رفع رسائلهم البحثية كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات، من خلال مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية في الجامعة.
وأشار رئيس جامعة سوهاج إلي أنه لا يوجد درجات فأما النجاح أو الرسوب، كما يوجد للطالب فرصة ثانية في حالة عدم قبوله في المرة الأولى بحيث يكون رأسيا إذا رفض البحث في المرة الثانية.
وقد أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الطلاب ذوي القدرات الخاصة في سنوات النقل سيقدمون أبحاثا مثل زملائهم بينما طلاب السنوات النهائية سينتظرون حتى انتهاء تعليق الدراسة ومن ثم خوض الامتحانات.
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