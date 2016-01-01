مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ينتهي من تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم

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صورة الخبر: بوابات للتعقيم
بوابات للتعقيم

ايمانًا من دور مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، قام "بيت التصميم - Design House"، وهو أحد إدارات مركز الابتكار التى تعنى بتصميم وتنفيذ الأجهزة الصناعية الحديثة، بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تصميم وسائل وأدوات لحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري جامعة عين شمس، كما شمل هدف بيت التصميم ايضًا تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واشراف ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ا.د ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة iHub .

جاء في مقدمة هذه الجهود، أن تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ "بوابات التعقيم - Sanitization Tunnels" بالتعاون مع شركة Simplex CNC وهي أحد الشركات الرائدة التي نفخر بدعمها كأحد الشركات المصرية الناشئة التي قام مركز الإبتكار وريادة الأعمال بدعمها عبر سنوات.

المصدر: elbalad

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