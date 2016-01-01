حضن جماعي.. رافضو إجراءات الحظر يحتجون بأغرب طريقة في بريطانيا.. فيديو



رافضو إجراءات الحظر رافضو إجراءات الحظر

نظم عدد من المعترضين على استمرار إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر شرطة المتروبوليتان (سكوتلانديارد) في العاصمة لندن.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تجمع نحو 20 شخصًا من رافضي إجراءات الحظر أمام مقر سكوتلانديارد، واحتشدوا معًا في "حضن جماعي"، مرددين شعارات تتحدى تعليمات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وتفرض إجراءات الحظر في بريطانيا عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، ومع مراعات تعليمات التباعد الاجتماعي والبقاء على مسافة مترين على الأقل من أي شخص.

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وتدخلت الشرطة في محاولة لإبعاد وتفريق المحتجين، إلى درجة الاضطرار لحمل بعضهم حملًا لإبعادهم عن نقطة الاحتجاج.وأظهرت أرقام وبيانات غير رسمية تراجعًا حادًا في الوظائف الشاغرة المتاحة في السوق البريطاني، وذلك بسبب إحجام أغلب الشركات عن توظيف أية كوادر جديدة، فضلًا عن تجميد العديد من الشركات لأعمالها، واضطرار أخرى للطلب من موظفيها البقاء في منازلهم دون عمل.لكنَّ هذه الأرقام لا علاقة لها بطبيعة الحال بنسب البطالة في بريطانيا، حيث إنها تتعلق بالوظائف الشاغرة المتوفرة في البلاد والتي تبحث عمن يشغلها، أما نسب البطالة فيتوقع أن ترتفع في وقت لاحق من هذا العام خاصة بعد أن تنتهي حزمة الدعم المالي التي قدمتها الحكومة للشركات التي تعطلت بسبب وباء "كورونا".https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/coronavirus-lockdown-protesters-defy-rules-21962622#ICID=OffSiteVideo