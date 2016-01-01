34000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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34000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة اليوم السبت أكثر من 34000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الاصابات الاجمالية في اوروبا أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة، أي أقل بقليل من نصف الإجمالي العالمي، وفقًا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

ومع ما لا يقل عن 1506853 حالة إصابة ، بما في ذلك 140260 حالة وفاة، فإن أوروبا هي القارة الأكثر تضررًا، في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل 3350224 حالة و 238334 حالة وفاة.

وباستخدام البيانات التي جمعتها وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية والمعلومات من منظمة الصحة العالمية ، ربما تعكس فقط جزءًا صغيرًا من العدد الفعلي للعدوى.

المصدر: وكالة فرانس برس

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