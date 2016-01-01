نقدم لكم طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج، بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف" على قناة "سى بى سى سفرة".
مقادير لسان عصفور بالدجاج
لسان عصفور
بصل
دبابيس دجاج
فلفل مخلل
سمـنة
زعتر
كزبرة خضراء
ملح فلفل اسود
ورق لورا
صلصة طماطم
طماطم
مرقة
كرات
كرفس
حبهان
طريقة تحضير لسان عصفور بالدجاج
* يفرم البصل ثم يوضع في طاسة بها سمنه على النار مع مكعب مرقة ويقلب حتى يحمر
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