

طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج

نقدم لكم طريقة عمل لسان عصفور بالدجاج، بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج "الشيف" على قناة "سى بى سى سفرة".



مقادير لسان عصفور بالدجاج

لسان عصفور

بصل

دبابيس دجاج

فلفل مخلل

سمـنة

زعتر

كزبرة خضراء

ملح فلفل اسود

ورق لورا

صلصة طماطم



طماطم

مرقة

كرات

كرفس

حبهان

طريقة تحضير لسان عصفور بالدجاج

* يفرم البصل ثم يوضع في طاسة بها سمنه على النار مع مكعب مرقة ويقلب حتى يحمر

قد يعجبك أيضا...

* يفرم كرات وكرفس ثم يضاف الى البصل في الطاسة* تشرح دبابيس الدجاج و تضاف الى الطاسه* تستمر في التقليب ثم يضاف الزعتر و الكزبره والفلفل المخلل* تفرم الطماطم باستخدام كبة كهربائية وتضاف مع ملح وفلفل* يحمر لسان العصفور في طاسة مع سمنه وورق لورا وحبهان ومرقة و الصلصة* يرفع لسان العصفور مع الدجاج فى الطاجن و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج