شوبير يكشف موقف الدولة من عودة الدوري المصري

تحدث أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق عن مشكلة أزمة استئناف الدوري المصري الممتاز وإمكانية عودته من جديد.
وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت "الإتجاه العام في الدولة خلال الوقت الحالي عودة الدوري المصري من جديد".
وأكمل شوبير:"ولكن الأزمة الكبرى والتي قد تعوق عودة الدوري من جديد زيادة عدد المصابين والذي وصل إلى 359 حالة اليوم فقط".
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