خضع لدواء إنفلونزا الخنازير.. متعافٍ من كورونا يروي تجربته مع الفيروس.. فيديو



متعافٍ من كورونا يروي تجربته مع الفيروس متعافٍ من كورونا يروي تجربته مع الفيروس

كشف الشاب نيكولا قواس، متعافٍ من مرض فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، عن رحلته مع المرض قبل تعافيه.







وقال قواس، في تصريحات تليفزيونية لقناة «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة: "رحلتي مع وباء فيروس كورونا المستجد كانت طويلة وصعبة، أولا ظهرت الأعراض وبعدها خضعت للحجر المنزلي، قبل أن يتم الانتقال للمركز الوطني للتأهيل".

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وأضاف المتعافي من فيروس كورونا المستجد: "رحلة كانت شقة طويلة وصعبة وبها الكثير من الألم ومحارب المرض والوحدة والعزلة".وأكد الشاب المتعافي، أنه انتقل للمركز الوطني للتأهيل وخضع لبروتوكول علاج يقوم على علاج الأعراض وخافض للحرارة، قائلا: "خضعت لبروتوكول أدوية له علاقة بـ كلوروكين، ودواء إنفلونزا الخنازير".وأردف الشاب المتعافي، أنه كان يعاني من أعراض جانبية خلال رحلة علاجه الصعبة والمؤلمة.ووجه الشاب نصيحة للجميع، قائلا: «الفيروس موجود وهناك خطر كبير للتعرض للاصابة والخطر قريب وعلينا الحذر، ولابد من التوقف عن التدخين».