عرضت فضائية"سكاى نيوز" تقريرا عن تطور العلاج بالخلايا الجذعية فى الإمارات حيث جاء: إن الإمارات دخلت مرحلة جديدة فى تجهيز علاج فيروس كورونا، وذلك عن طريق الخلايا الجذعية، لافتا إلي أن الفريق الطبي يطور علاجا يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة ادخالها بعد تنشيطها طبيا.
وأضاف التقرير أن العلاج تم منحه براءة اختراع بعد تجربته علي 73 مريضا بفيروس كورونا، لافتا إلي أن جميع النتائج كانت سلبية، وذلك بعد إدخال العلاج إلي الرئتين مباشرة.
وأوضح أن العلاج يعتمد علي تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية، وذلك حتي يعمل علي حد انتشار الفيروس في باقي الخلايا غير المصابة.
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التعليقات على يجدد خلايا الرئة ويحد من انتشاره.. تعرف على العلاج الجديد لفيروس كورونا..فيديو
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