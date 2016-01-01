يجدد خلايا الرئة ويحد من انتشاره.. تعرف على العلاج الجديد لفيروس كورونا..فيديو

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تعرف على العلاج الجديد لفيروس كورونا

عرضت فضائية"سكاى نيوز" تقريرا عن تطور العلاج بالخلايا الجذعية فى الإمارات حيث جاء: إن الإمارات دخلت مرحلة جديدة فى تجهيز علاج فيروس كورونا، وذلك عن طريق الخلايا الجذعية، لافتا إلي أن الفريق الطبي يطور علاجا يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة ادخالها بعد تنشيطها طبيا.

وأضاف التقرير أن العلاج تم منحه براءة اختراع بعد تجربته علي 73 مريضا بفيروس كورونا، لافتا إلي أن جميع النتائج كانت سلبية، وذلك بعد إدخال العلاج إلي الرئتين مباشرة.

وأوضح أن العلاج يعتمد علي تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية، وذلك حتي يعمل علي حد انتشار الفيروس في باقي الخلايا غير المصابة.

وأكد التقرير أن هذا العلاج سيتم استخدامه مع بروتوكولات العلاج المتعارف عليها، وليس كبديل لها.

ولفت التقرير إلي أنه من المتوقع أن تستمر التجارب علي اللقاح لمدة اسبوعين، وذلك للتأكد من جاهزيته.

المصدر: فضائية"سكاى نيوز"

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