متى يتم تناول دواء الغدة في شهر رمضان ؟.. استشاري تجيب

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متى يتم تناول دواء الغدة

في رمضان يحتار مرضى الغدة في موعد تناول الدواء لذلك أجابت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: ماهي الاوقات الصحيحة لتناول دواء الثيروكسين
دواء الغدة في رمضان؟

قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :

- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة
لتناول الطعام.

- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين بعد السحور بساعتين

- لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر

المصدر: elbalad

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