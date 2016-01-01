في رمضان يحتار مرضى الغدة في موعد تناول الدواء لذلك أجابت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: ماهي الاوقات الصحيحة لتناول دواء الثيروكسين
دواء الغدة في رمضان؟
قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :
- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة
لتناول الطعام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على متى يتم تناول دواء الغدة في شهر رمضان ؟.. استشاري تجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق