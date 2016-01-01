متى يتم تناول دواء الغدة في شهر رمضان ؟.. استشاري تجيب



متى يتم تناول دواء الغدة متى يتم تناول دواء الغدة

في رمضان يحتار مرضى الغدة في موعد تناول الدواء لذلك أجابت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: ماهي الاوقات الصحيحة لتناول دواء الثيروكسين

دواء الغدة في رمضان؟



قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :



- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة

لتناول الطعام.

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- او على السحورنقوم بتقديم موعد تناول السحور وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين بعد السحور بساعتين- لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر