جددي سفرتك.. طريقة عمل كيكة المكسرات



كيك بالمكسرات كيك بالمكسرات



لا يخلو رمضان من أطباق الحلويات المختلفة والشهية، وتعتبر الكنافة والقطايف من أبرز حلويات رمضان، لكن بعد أيام من تناولها ستشعرين برغبة في تجديد سفرتك، ويمكنك تجربة كيكة المسكرات فهي سريعة ومختلفة ومناسبة لرمضان .



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ليكي طريقة عمل كيك بالمكسرات:

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مدة التحضير : 45 دقيقةالكمية : تكفي لـ 5 أفرادمكونات كيك بالمكسرات :2 كوب دقيقكوب سكر3 بيضاتكوب زيت نباتينصف كوب حليبملعقة فانيليانصف ملعقة بيكنج صودانصف ملعقة قرفةربع ملعقة جوزة الطيب2 ملعقة بيكنج باودرنصف كوب مكسراتطريقة عمل كيك بالمكسرات :في وعاء اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكنج صودا والقرفة و جوزة الطيب.ثم اخفقي السكر والزيت و البيض والفانيليا حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس.ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل ثم ضيفي الحليب واستمري في الخفق.ضيفي المكسرات بعد فرمها وقلبي الخليط.ادهني قالب الكيك بالزبدة و رشي عليها رشة دقيق.اسكبي خليط الكيك في الوعاء وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج .