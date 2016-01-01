عزومتك انهاردة من لبنان.. طريقة تحضير محشي البصل والعجة اللبنانية



محشي البصل محشي البصل



يحتاج شهر رمضان لكثير من العزومات والتنوع في تحضير وجبة الافطار، وسنقدم عزومتك من دولة لبنان واليكم طريقة عمل العجة على الطريقة اللبنانية من الشيف غادة عاطف:



المقادير

10 عدد بيضة

4 معلقة كبيرة دقيق

4 عدد بصل أخضر (مقطعة ناعمة)

3 معلقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب بقدونس طازج (مقطع)

1 معلقة صغيرة ملح

½ معلقة صغيرة باكينج بودر

½ معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ كوب نعناع مجفف

½ معلقة صغيرة قرفة



الخطوات

- تخلط جميع المكونات الجافة معًا ثم يضاف البيض

- يوضع زيت الزيتون في الصينية ثم يصب الخليط

- يخبز في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة

- يقطع ثم يقدم وبالهنا والشفا

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ولا غنى عن المحشي ولكن بطريقة جديدة واليكم طريقة عمل محشي البصل من الشيف غادة عاطف:المقادير4 حبات بصل متوسطة متطاولةلتحضير الحشوة:1 كوب رز1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم1 حبة طماطم مفرومة ناعمة1 ملعقة كبيرة معجون طماطم2 فص ثوم مفروم ناعم1 ملعقة صغيرة نعنع يابس1 ملعقة صغيرة كمون½ ملعقة صغيرة فلفل أسودملح حسب الرغبة½ كوب زيت زيتون1 بصلة مفرومة ناعمةطريقة التحضير- نملأ قدر عميق بالماء ونتركه يغلي على نار عالية وأثناء ذلك نفرم الطماطم والثوم والبصلة .- نضع في وعاء كلًا من الرز بعد غسله والبقدونس ومعجون الطماطم والطماطم المفرومة والبصلة والثوم والملح والفلفل والكمون والنعنع وزيت الزيتون ونحرك حتى تمتزج مكونات الحشوة جيدًا .- نقطع حبات البصل من طرف واحد وحتى المنتصف فقط لتبقى حبة كاملة ونضعها في الماء الساخن ونسلقها على نار عالية لحوالي 5 دقائق .- نفصل طبقات البصل عن بعضها ونضع في طرف الطبقات الكبيرة كمية من الحشوة ثم نلفها بإحكام ونرتبها في قدر عميق .- نكرر العملية حتى تنتهي الكمية ونضع ماء بحيث يغمر البصل ثم نضع طبق زجاجي فوق محشي البصل ونغطي القدر ونتركه على نار عالية حوالي 50 دقيقة حتى ينضج نضع البصل المحشي في طبق التقديم وبالهنا والشفا