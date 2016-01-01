الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الخوخ والموز



طريقة عمل سموزي الخوخ والموز طريقة عمل سموزي الخوخ والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية والتي يفضل تناولها بعد الإفطار .



اليكِ طريقة عمل سموزي الخوخ بالموز ..



مكونات سموزي الخوخ و الموز :

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ثمرة موز2 ثمرة خوخنصف كوب ثلجملعقتين عسل ابيضملعقة مكسراتفنجان حليبطريقة عمل سموزي الخوخ و الموز :اضيفي شرائح الخوخ مع الموز في الخلاطاضيفي فنجان الحليب والعسلاخفقيهم معًا ثم اضيفي الثلج والمكسراتاخفقيهم مرة اخرى سريعاصبيه في الأكواب وقدميه طازجًا .