الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الخوخ والموز

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طريقة عمل سموزي الخوخ والموز

خلال فترة الحجر المنزلي ، نحتاج إلى تناول مشروبات تقوي المناعة وتمنح الجسم العناصر الغذائية المختلفة كي يتصدى لاي عدوى ، وتعد الفواكه وعصائرها الطازجة من اكثر العصائر التي تحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات الصحية والتي يفضل تناولها بعد الإفطار .

اليكِ طريقة عمل سموزي الخوخ بالموز ..

مكونات سموزي الخوخ و الموز :

ثمرة موز
2 ثمرة خوخ
نصف كوب ثلج

ملعقتين عسل ابيض
ملعقة مكسرات
فنجان حليب

طريقة عمل سموزي الخوخ و الموز :

اضيفي شرائح الخوخ مع الموز في الخلاط
اضيفي فنجان الحليب والعسل
اخفقيهم معًا ثم اضيفي الثلج والمكسرات
اخفقيهم مرة اخرى سريعا
صبيه في الأكواب وقدميه طازجًا .

المصدر: elbalad

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