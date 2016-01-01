أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان

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صورة الخبر: انتفاخ المعدة فى رمضان
انتفاخ المعدة فى رمضان

يعانى الكثير من الأشخاص من الغازات، وانتفاخ المعدة خلال شهر رمضان، والذى ينتج بسبب تناول بعض الأطعمة التى تسبب انتفاخ المعدة بشكل مستمر، ووفقًا عن ما نشرته الدكتوره سهام سوقية أخصائي التغذية...

إليكم أبرز الأطعمة التى تؤدي إلى انتفاخ المعدة بشكل كبير:

- البقوليات
تعد البقوليات من أكثر الأطعمة التي تسبب الغازات وانتفاخ المعدة، فهي تحتوي على كمية عالية من مجموعة من السكريات (raffinose) التي يواجه الجسم مشاكل في امتصاصها، وتقوم البكتيريا بتحليلها منتجة الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، لتخرج جميعها عبر المستقيم.

- منتجات الألبان
وجود سكر اللاكتوز في منتجات الألبان يسبب مشاكل الغازات لدى الكثير من الأشخاص.

- الخضراوات
هناك بعض أنواع الخضراوات تسبب زيادة الغازات لديك، مثل (البروكلي، والزهرة، والملفوف، والفاصولياء، والعدس، والفول ،والحمص، والبصل ،والكرفس، والجزر)هذه الخضراوات تحتوي على مجموعة السكريات (raffinose) التي لا يتمكن الجسم من هضمها جيدًا.

- بعض الفواكه
مثل (التفاح، والإجاص، والخوخ، والزبيب، والموز، والمشمش ) فهي تحتوي على سكر السوربيتول (sorbitol)، والذي يعاني الجسم من صعوبات في هضمه، وتسبب انتفاخ المعدة.

المصدر: elbalad

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