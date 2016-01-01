يعانى الكثير من الأشخاص من الغازات، وانتفاخ المعدة خلال شهر رمضان، والذى ينتج بسبب تناول بعض الأطعمة التى تسبب انتفاخ المعدة بشكل مستمر، ووفقًا عن ما نشرته الدكتوره سهام سوقية أخصائي التغذية...
إليكم أبرز الأطعمة التى تؤدي إلى انتفاخ المعدة بشكل كبير:
- البقوليات
تعد البقوليات من أكثر الأطعمة التي تسبب الغازات وانتفاخ المعدة، فهي تحتوي على كمية عالية من مجموعة من السكريات (raffinose) التي يواجه الجسم مشاكل في امتصاصها، وتقوم البكتيريا بتحليلها منتجة الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، لتخرج جميعها عبر المستقيم.
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التعليقات على أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان
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