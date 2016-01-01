قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مجتمع سيدنا يوسف- عليه السلام- كان قليل العدد وكانوا يحتاجون إلي ذرية كبيرة للقيام على الزراعة والتجارة وكافة الخدمات الأخرى التي تقوم عليها الحياة.
وأضاف " جمعة " خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على الفضائية الأولي، أن شريعة بني إسرائيل كانت تبيح التعدد في هذا الوقت مثلها كباقي الشرائع السماوية؛ فكان كل أنبياء بني إسرائيل يأخذون بالتعدد ومنهم سيدنا يعقوب- عليه السلام- حيث كان من بين زوجاته " رحيل " أم سيدنا يوسف- عليه السلام- وأخيه بنيامين.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه كان لسيدنا يعقوب- عليه السلام- 11 ابن ، سيدنا يوسف وشقيقه بنايمين من زوجته رحيل، وباقي أبنائه- عليه السلام- من زوجات أخري، لافتًا: قد يكون له أخوة آخريين توفاهم الله.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علي جمعة: لهذا السبب تزوج سيدنا يعقوب أكثر من مرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق