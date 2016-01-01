علي جمعة: لهذا السبب تزوج سيدنا يعقوب أكثر من مرة



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مجتمع سيدنا يوسف- عليه السلام- كان قليل العدد وكانوا يحتاجون إلي ذرية كبيرة للقيام على الزراعة والتجارة وكافة الخدمات الأخرى التي تقوم عليها الحياة.



وأضاف " جمعة " خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على الفضائية الأولي، أن شريعة بني إسرائيل كانت تبيح التعدد في هذا الوقت مثلها كباقي الشرائع السماوية؛ فكان كل أنبياء بني إسرائيل يأخذون بالتعدد ومنهم سيدنا يعقوب- عليه السلام- حيث كان من بين زوجاته " رحيل " أم سيدنا يوسف- عليه السلام- وأخيه بنيامين.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه كان لسيدنا يعقوب- عليه السلام- 11 ابن ، سيدنا يوسف وشقيقه بنايمين من زوجته رحيل، وباقي أبنائه- عليه السلام- من زوجات أخري، لافتًا: قد يكون له أخوة آخريين توفاهم الله.

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وأشار المفتي السابق في بداية الحلقة إلى أن سيدنا يوسف - عليه السلام- اطمئن قلبه لنعم الله فكان له شطر الجمال والحسن، وأنعم الله عليه بالمعرفة في طفولته وبتأويل الرؤي التي رسمت مستقبله، وتميز يوسف بالأدب مع والده واستشاره على الدوام وطاعته في كل أمر يقينًا بأن الله لن يضيعه.اقرأ أيضًا.. دعاء الرزق بعد صلاة الفجر من 37 كلمة لقضاء الدين وانجاب البنين وتنزل الخيراتوأكمل الدكتور على جمعة: فتربي في قصر العزيز تربية الملوك والأمراء، ومنحه الله العلم الوفير والحكمة وتأويل الأحداث وحب الناس وثقتهم في علمه ومعرفته، وانبهارهم بجماله ويقينه وعفوه وخلقه.