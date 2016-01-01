شهدت مكة المكرمة، مساء الخميس، ظاهرة فلكية حدثت بالتزامن مع غروب الشمس وجرى رؤيتها بالعين المجردة.
وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر أن "مكة المكرمة شهدت تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءًا بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة".
وذكرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة (87.7 بالمئة) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.
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التعليقات على مكة تشهد "ظاهرة فلكية".. رصدت فوق الكعبة
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