استطاع فريق من العلماء تطوير نوع من الأزهار تتوهج ذاتيا في الليل والنهار، من شأنها أن تحدث ثورة في عالم الحدائق والأزهار المنزلية.
وستجعل المساحات الخضراء المتوهجة المنازل أو الحدائق ساحرة، كتلك التي نشاهدها في الأفلام الخيالية.
وقالت الباحثة في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، الدكتورة كارين سركيسيان، الرئيس التنفيذي لشركة «بلانتا»، وهي الشركة التي تشرف على الأبحاث، إن هذه الإشعاعات يمكن استخدامها لرصد استجابات النبات لمختلف الضغوط والتغيرات في البيئة من حولها، مثل الجفاف أو غيرها.
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التعليقات على حدائق مضيئة أخر إنجازات الأبحاث العلمية (فيديو)
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